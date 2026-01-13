BursaDEX+
Harga live Synap hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SYNAP adalah 25,373 USD. Lacak informasi harga aktual SYNAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Synap hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SYNAP adalah 25,373 USD. Lacak informasi harga aktual SYNAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SYNAP

Info Harga SYNAP

Penjelasan SYNAP

Situs Web Resmi SYNAP

Tokenomi SYNAP

Prakiraan Harga SYNAP

Harga Synap (SYNAP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SYNAP ke USD:

--
----
-8.60%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Synap (SYNAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:54:33 (UTC+8)

Harga Synap Hari Ini

Harga live Synap (SYNAP) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 8.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYNAP ke USD saat ini adalah $ 0 per SYNAP.

Synap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,373, dengan suplai yang beredar 990.05M SYNAP. Selama 24 jam terakhir, SYNAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SYNAP bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -35.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Synap (SYNAP)

$ 25.37K
$ 25.37K$ 25.37K

--
----

$ 25.37K
$ 25.37K$ 25.37K

990.05M
990.05M 990.05M

990,048,799.7836335
990,048,799.7836335 990,048,799.7836335

Kapitalisasi Pasar Synap saat ini adalah $ 25.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYNAP adalah 990.05M, dan total suplainya sebesar 990048799.7836335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.37K.

Riwayat Harga Synap USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-8.67%

-35.97%

-35.97%

Riwayat Harga Synap (SYNAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Synap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Synap ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Synap ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Synap ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-8.67%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Synap

Prediksi Harga Synap (SYNAP) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SYNAP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Synap (SYNAP) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Synap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Synap (SYNAP)

Situs Web Resmi

Tentang Synap

Berapa harga saat ini dari Synap?

Harga langsung dari Synap (SYNAP) adalah Rp0.43171089184344000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Synap di pasar?

Synap saat ini berada pada peringkat pasar #9484, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp427381992.147624000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SYNAP?

Jumlah token yang beredar dari SYNAP adalah 990048799.7836335 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Synap?

Dalam 24 jam terakhir, Synap diperdagangkan dalam kisaran Rp0.42867897765960000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.49167541681272000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Synap dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Synap mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp3.43145309739936000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.42867897765960000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SYNAP hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Synap?

Pergeseran harga saat ini sebesar -8.67% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Wallets. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Synap

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:54:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Synap (SYNAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Synap Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.