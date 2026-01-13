Berapa harga saat ini dari Synap?

Harga langsung dari Synap (SYNAP) adalah Rp0.43171089184344000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Synap di pasar?

Synap saat ini berada pada peringkat pasar #9484, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp427381992.147624000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SYNAP?

Jumlah token yang beredar dari SYNAP adalah 990048799.7836335 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Synap?

Dalam 24 jam terakhir, Synap diperdagangkan dalam kisaran Rp0.42867897765960000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.49167541681272000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Synap dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Synap mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp3.43145309739936000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.42867897765960000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SYNAP hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Synap?

Pergeseran harga saat ini sebesar -8.67% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Wallets. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.