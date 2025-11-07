Harga Sync Network Hari Ini

Harga live Sync Network (SYNC) hari ini adalah $ 0.00046165, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SYNC ke USD saat ini adalah $ 0.00046165 per SYNC.

Sync Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,710, dengan suplai yang beredar 161.83M SYNC. Selama 24 jam terakhir, SYNC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.209893, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0004458.

Dalam kinerja jangka pendek, SYNC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sync Network (SYNC)

Kapitalisasi Pasar $ 74.71K$ 74.71K $ 74.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.35K$ 108.35K $ 108.35K Suplai Peredaran 161.83M 161.83M 161.83M Total Suplai 234,702,513.9782139 234,702,513.9782139 234,702,513.9782139

Kapitalisasi Pasar Sync Network saat ini adalah $ 74.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SYNC adalah 161.83M, dan total suplainya sebesar 234702513.9782139. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.35K.