Berapa harga perdagangan saat ini dari Taker Protocol?

Taker Protocol (TAKER) saat ini dihargai Rp48.0859377575499000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.17% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Taker Protocol hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap TAKER?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Taker Protocol dalam pasar kripto global?

Saat ini, Taker Protocol menduduki peringkat pasar #4757 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8175082688.936111000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang TAKER?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 170010000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Taker Protocol?

Rentang harga antara Rp47.80079249059153000 dan Rp49.33266655961566000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Taker Protocol dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight lainnya, TAKER terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.