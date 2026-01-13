Berapa harga perdagangan saat ini dari Talken?

Talken (TALK) saat ini dihargai Rp70.28781824403180000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.36% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Talken hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Wallets,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Telegram Apps. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap TALK?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Talken dalam pasar kripto global?

Saat ini, Talken menduduki peringkat pasar #3351 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp25083397128.706920000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang TALK?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 356867001.11, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Talken?

Rentang harga antara Rp68.98862566136910000 dan Rp70.54273698058590000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Talken dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Wallets,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Telegram Apps lainnya, TALK terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.