Harga Tardi Hari Ini

Harga live Tardi (TARDI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TARDI ke USD saat ini adalah $ 0 per TARDI.

Tardi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 372,100, dengan suplai yang beredar 1.00B TARDI. Selama 24 jam terakhir, TARDI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04357049, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TARDI bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -10.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tardi (TARDI)

Kapitalisasi Pasar $ 372.10K$ 372.10K $ 372.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 372.10K$ 372.10K $ 372.10K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

