Harga Taxpad Hari Ini

Harga live Taxpad (TAX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAX ke USD saat ini adalah -- per TAX.

Taxpad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,826, dengan suplai yang beredar 99.94M TAX. Selama 24 jam terakhir, TAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01458102, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TAX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Taxpad (TAX)

Kapitalisasi Pasar $ 32.83K$ 32.83K $ 32.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.83K$ 32.83K $ 32.83K Suplai Peredaran 99.94M 99.94M 99.94M Total Suplai 99,940,158.137533 99,940,158.137533 99,940,158.137533

Kapitalisasi Pasar Taxpad saat ini adalah $ 32.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TAX adalah 99.94M, dan total suplainya sebesar 99940158.137533. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.83K.