Harga Team Canguro Hari Ini

Harga live Team Canguro (CANGURO) hari ini adalah $ 0.00000913, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CANGURO ke USD saat ini adalah $ 0.00000913 per CANGURO.

Team Canguro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,124.07, dengan suplai yang beredar 998.82M CANGURO. Selama 24 jam terakhir, CANGURO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00032592, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000705.

Dalam kinerja jangka pendek, CANGURO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Team Canguro (CANGURO)

Kapitalisasi Pasar $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Suplai Peredaran 998.82M 998.82M 998.82M Total Suplai 998,818,423.060549 998,818,423.060549 998,818,423.060549

Kapitalisasi Pasar Team Canguro saat ini adalah $ 9.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CANGURO adalah 998.82M, dan total suplainya sebesar 998818423.060549. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.12K.