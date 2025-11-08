Harga Team Heretics Fan Token Hari Ini

Harga live Team Heretics Fan Token (TH) hari ini adalah $ 0.0329324, dengan perubahan 3.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TH ke USD saat ini adalah $ 0.0329324 per TH.

Team Heretics Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,645, dengan suplai yang beredar 1.96M TH. Selama 24 jam terakhir, TH diperdagangkan antara $ 0.03190875 (low) dan $ 0.03370234 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 30.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02160043.

Dalam kinerja jangka pendek, TH bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +15.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Team Heretics Fan Token (TH)

Kapitalisasi Pasar $ 64.65K$ 64.65K $ 64.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.66K$ 164.66K $ 164.66K Suplai Peredaran 1.96M 1.96M 1.96M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

