Harga TeamWater Hari Ini

Harga live TeamWater (WATER) hari ini adalah $ 0.00003093, dengan perubahan 0.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WATER ke USD saat ini adalah $ 0.00003093 per WATER.

TeamWater saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,917, dengan suplai yang beredar 999.71M WATER. Selama 24 jam terakhir, WATER diperdagangkan antara $ 0.00002984 (low) dan $ 0.00003131 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00504707, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002408.

Dalam kinerja jangka pendek, WATER bergerak +2.28% dalam satu jam terakhir dan +9.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TeamWater (WATER)

Kapitalisasi Pasar $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,711,912.992829 999,711,912.992829 999,711,912.992829

Kapitalisasi Pasar TeamWater saat ini adalah $ 30.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WATER adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999711912.992829. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.92K.