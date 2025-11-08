Harga live Teddy the Tile Doge hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar TEDDY adalah 23,688 USD. Lacak informasi harga aktual TEDDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Teddy the Tile Doge hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar TEDDY adalah 23,688 USD. Lacak informasi harga aktual TEDDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Teddy the Tile Doge (TEDDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TEDDY ke USD saat ini adalah -- per TEDDY.
Teddy the Tile Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,688, dengan suplai yang beredar 929.60T TEDDY. Selama 24 jam terakhir, TEDDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, TEDDY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Teddy the Tile Doge (TEDDY)
$ 23.69K
$ 23.69K
--
--
$ 23.69K
$ 23.69K
929.60T
929.60T
929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0
Kapitalisasi Pasar Teddy the Tile Doge saat ini adalah $ 23.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TEDDY adalah 929.60T, dan total suplainya sebesar 929598213267094.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.69K.
Riwayat Harga Teddy the Tile Doge USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--
+1.04%
-6.71%
-6.71%
Riwayat Harga Teddy the Tile Doge (TEDDY) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Teddy the Tile Doge ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Teddy the Tile Doge ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Teddy the Tile Doge ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Teddy the Tile Doge ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+1.04%
30 Days
$ 0
-53.48%
60 Hari
$ 0
-31.54%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Teddy the Tile Doge
Prediksi Harga Teddy the Tile Doge (TEDDY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TEDDY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Teddy the Tile Doge (TEDDY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Teddy the Tile Doge berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Teddy the Tile Doge yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga TEDDY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Teddy the Tile Doge.
Apa yang dimaksud dengan Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it!
Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats!
Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025.
We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing.
The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk.
The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day.
We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Teddy the Tile Doge
Berapa nilai 1 Teddy the Tile Doge pada tahun 2030?
Jika Teddy the Tile Doge tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Teddy the Tile Doge tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Teddy the Tile Doge hari ini?
Harga Teddy the Tile Doge hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Teddy the Tile Doge masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Teddy the Tile Doge tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi TEDDY, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Teddy the Tile Doge di Indonesia?
Teddy the Tile Doge senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Teddy the Tile Doge saat ini di Indonesia?
Harga live TEDDY diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Teddy the Tile Doge terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga TEDDY untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Teddy the Tile Doge di Indonesia?
Harga TEDDY dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk TEDDY di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan TEDDY/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Teddy the Tile Doge bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Teddy the Tile Doge akan naik tahun ini?
Harga Teddy the Tile Doge mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Teddy the Tile Doge (TEDDY) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:12:48 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.