Berapa harga perdagangan saat ini dari TEH EPIK DUCK?

TEH EPIK DUCK (EPIK) saat ini dihargai Rp22.59594289275840000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -4.59% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga TEH EPIK DUCK hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Arcade Games. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap EPIK?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi TEH EPIK DUCK dalam pasar kripto global?

Saat ini, TEH EPIK DUCK menduduki peringkat pasar #3648 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp19130497051.917660000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang EPIK?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 846671664.01, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru TEH EPIK DUCK?

Rentang harga antara Rp22.50243337604490000 dan Rp23.8592480392770000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi TEH EPIK DUCK dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Arcade Games lainnya, EPIK terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.