Harga live TENGE TENGE hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar TENGE adalah 85,671 USD. Lacak informasi harga aktual TENGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live TENGE TENGE hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar TENGE adalah 85,671 USD. Lacak informasi harga aktual TENGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TENGE

Info Harga TENGE

Penjelasan TENGE

Situs Web Resmi TENGE

Tokenomi TENGE

Prakiraan Harga TENGE

Logo TENGE TENGE

Harga TENGE TENGE (TENGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TENGE ke USD:

--
----
-2.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live TENGE TENGE (TENGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:17:57 (UTC+8)

Harga TENGE TENGE Hari Ini

Harga live TENGE TENGE (TENGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TENGE ke USD saat ini adalah $ 0 per TENGE.

TENGE TENGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,671, dengan suplai yang beredar 1.00B TENGE. Selama 24 jam terakhir, TENGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00252498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TENGE bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -65.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TENGE TENGE (TENGE)

$ 85.67K
$ 85.67K$ 85.67K

--
----

$ 85.67K
$ 85.67K$ 85.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TENGE TENGE saat ini adalah $ 85.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TENGE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.67K.

Riwayat Harga TENGE TENGE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00252498
$ 0.00252498$ 0.00252498

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-2.19%

-65.00%

-65.00%

Riwayat Harga TENGE TENGE (TENGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TENGE TENGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TENGE TENGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TENGE TENGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TENGE TENGE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.19%
30 Days$ 0-66.11%
60 Hari$ 0-67.92%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk TENGE TENGE

Prediksi Harga TENGE TENGE (TENGE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TENGE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga TENGE TENGE (TENGE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TENGE TENGE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga TENGE TENGE yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga TENGE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga TENGE TENGE.

Sumber Daya TENGE TENGE (TENGE)

Situs Web Resmi

Tentang TENGE TENGE

Berapa harga saat ini dari TENGE TENGE?

TENGE TENGE (TENGE) diperdagangkan pada Rp1.45429156900404000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.19% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran TENGE TENGE dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor BNB Chain Ecosystem,Meme, TENGE sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif TENGE diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, TENGE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari TENGE TENGE?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat TENGE?

TENGE TENGE saat ini menempati peringkat pasar #7486 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1448054544.492621000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja TENGE TENGE dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.19% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan TENGE TENGE dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,Meme, TENGE menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TENGE TENGE

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:17:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TENGE TENGE (TENGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi TENGE TENGE Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.