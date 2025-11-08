Harga Thales AI Hari Ini

Harga live Thales AI (THALES) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THALES ke USD saat ini adalah -- per THALES.

Thales AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,328, dengan suplai yang beredar 999.65M THALES. Selama 24 jam terakhir, THALES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03144888, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, THALES bergerak +2.53% dalam satu jam terakhir dan -15.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Thales AI (THALES)

Kapitalisasi Pasar $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Suplai Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Total Suplai 999,650,628.21553 999,650,628.21553 999,650,628.21553

