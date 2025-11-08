Harga The AntiShifty Hari Ini

Harga live The AntiShifty ($ANTY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ANTY ke USD saat ini adalah -- per $ANTY.

The AntiShifty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,753.18, dengan suplai yang beredar 999.75M $ANTY. Selama 24 jam terakhir, $ANTY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00350201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $ANTY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The AntiShifty ($ANTY)

Kapitalisasi Pasar $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.75K$ 19.75K $ 19.75K Suplai Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Total Suplai 999,752,447.3214 999,752,447.3214 999,752,447.3214

