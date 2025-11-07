Informasi Harga The Balkan Dwarf ($KEKEC) (USD)

Low 24 Jam $ 0 High 24 Jam $ 0 All Time High $ 0.00123842 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -1.15% Perubahan Harga (1 Hari) -8.52% Perubahan Harga (7H) -19.23%

Harga aktual The Balkan Dwarf ($KEKEC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, $KEKEC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$KEKEC adalah $ 0.00123842, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $KEKEC telah berubah sebesar -1.15% selama 1 jam terakhir, -8.52% selama 24 jam, dan -19.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Kapitalisasi Pasar $ 2.13M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.13M Suplai Peredaran 39.06B Total Suplai 39,058,000,190.51837

Kapitalisasi Pasar The Balkan Dwarf saat ini adalah $ 2.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KEKEC adalah 39.06B, dan total suplainya sebesar 39058000190.51837. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.13M.