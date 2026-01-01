BursaDEX+
Harga live The Black Fish hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BLACKFISH adalah 6,613.12 USD. Lacak informasi harga aktual BLACKFISH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The Black Fish hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar BLACKFISH adalah 6,613.12 USD. Lacak informasi harga aktual BLACKFISH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang BLACKFISH

Info Harga BLACKFISH

Penjelasan BLACKFISH

Situs Web Resmi BLACKFISH

Tokenomi BLACKFISH

Prakiraan Harga BLACKFISH

Logo The Black Fish

Harga The Black Fish (BLACKFISH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BLACKFISH ke USD:

--
----
-9.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Black Fish (BLACKFISH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:40 (UTC+8)

Harga The Black Fish Hari Ini

Harga live The Black Fish (BLACKFISH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 9.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLACKFISH ke USD saat ini adalah $ 0 per BLACKFISH.

The Black Fish saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,613.12, dengan suplai yang beredar 995.86M BLACKFISH. Selama 24 jam terakhir, BLACKFISH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLACKFISH bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Black Fish (BLACKFISH)

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

995.86M
995.86M 995.86M

995,855,021.521426
995,855,021.521426 995,855,021.521426

Kapitalisasi Pasar The Black Fish saat ini adalah $ 6.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLACKFISH adalah 995.86M, dan total suplainya sebesar 995855021.521426. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.61K.

Riwayat Harga The Black Fish USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-9.82%

--

--

Riwayat Harga The Black Fish (BLACKFISH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Black Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Black Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Black Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Black Fish ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-9.82%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Black Fish

Prediksi Harga The Black Fish (BLACKFISH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BLACKFISH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Black Fish (BLACKFISH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Black Fish berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The Black Fish yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BLACKFISH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Black Fish.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Black Fish (BLACKFISH)

Situs Web Resmi

Tentang The Black Fish

Apakah The Black Fish sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp0.11217803540160000, dengan pergerakan harga sebesar -9.82% selama 24 jam terakhir.

Apakah BLACKFISH menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa likuid pasar The Black Fish?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai BLACKFISH?

Dengan jumlah token 995855021.521426, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan The Black Fish dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp0.88340202878760000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp0.09427009601520000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif The Black Fish diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang The Black Fish.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Black Fish

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Black Fish (BLACKFISH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi The Black Fish Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.