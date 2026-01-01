Harga The Black Fish Hari Ini

Harga live The Black Fish (BLACKFISH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 9.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLACKFISH ke USD saat ini adalah $ 0 per BLACKFISH.

The Black Fish saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,613.12, dengan suplai yang beredar 995.86M BLACKFISH. Selama 24 jam terakhir, BLACKFISH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLACKFISH bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Black Fish (BLACKFISH)

Kapitalisasi Pasar $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Suplai Peredaran 995.86M 995.86M 995.86M Total Suplai 995,855,021.521426 995,855,021.521426 995,855,021.521426

