The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The First Meme (FIRST) Berapa nilai The First Meme (FIRST) hari ini? Harga live FIRST dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FIRST ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga FIRST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar The First Meme? Kapitalisasi pasar FIRST adalah $ 471.66K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FIRST? Suplai beredar FIRST adalah 999.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FIRST? FIRST mencapai harga ATH sebesar 0.00193145 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FIRST? FIRST mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan FIRST? Volume perdagangan 24 jam live FIRST adalah -- USD . Akankah harga FIRST naik lebih tinggi tahun ini? FIRST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIRST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

