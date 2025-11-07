BursaDEX+
Harga live The First Meme hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual FIRST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIRST dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The First Meme hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual FIRST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIRST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FIRST

Info Harga FIRST

Penjelasan FIRST

Situs Web Resmi FIRST

Tokenomi FIRST

Prakiraan Harga FIRST

Logo The First Meme

Harga The First Meme (FIRST)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FIRST ke USD:

$0.00047071
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The First Meme (FIRST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:20:18 (UTC+8)

Informasi Harga The First Meme (FIRST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00193145
$ 0
+0.94%

-3.97%

-18.68%

-18.68%

Harga aktual The First Meme (FIRST) adalah --. Selama 24 jam terakhir, FIRST diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIRST adalah $ 0.00193145, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIRST telah berubah sebesar +0.94% selama 1 jam terakhir, -3.97% selama 24 jam, dan -18.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The First Meme (FIRST)

$ 471.66K
--
$ 471.66K
999.99M
999,988,160.671882
Kapitalisasi Pasar The First Meme saat ini adalah $ 471.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIRST adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999988160.671882. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 471.66K.

Riwayat Harga The First Meme (FIRST) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The First Meme ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The First Meme ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The First Meme ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The First Meme ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.97%
30 Days$ 0-30.83%
60 Hari$ 0-28.76%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The First Meme (FIRST)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga The First Meme (USD)

Berapa nilai The First Meme (FIRST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The First Meme (FIRST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The First Meme.

Cek prediksi harga The First Meme sekarang!

FIRST ke Mata Uang Lokal

Tokenomi The First Meme (FIRST)

Memahami tokenomi The First Meme (FIRST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIRST sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang The First Meme (FIRST)

Berapa nilai The First Meme (FIRST) hari ini?
Harga live FIRST dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIRST ke USD saat ini?
Harga FIRST ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The First Meme?
Kapitalisasi pasar FIRST adalah $ 471.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIRST?
Suplai beredar FIRST adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIRST?
FIRST mencapai harga ATH sebesar 0.00193145 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIRST?
FIRST mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan FIRST?
Volume perdagangan 24 jam live FIRST adalah -- USD.
Akankah harga FIRST naik lebih tinggi tahun ini?
FIRST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIRST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting The First Meme (FIRST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

