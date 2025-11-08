Harga the great extraction Hari Ini

Harga live the great extraction (TGE) hari ini adalah $ 0.00000944, dengan perubahan 6.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TGE ke USD saat ini adalah $ 0.00000944 per TGE.

the great extraction saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,432.39, dengan suplai yang beredar 999.38M TGE. Selama 24 jam terakhir, TGE diperdagangkan antara $ 0.0000089 (low) dan $ 0.00000945 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00047701, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000842.

Dalam kinerja jangka pendek, TGE bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -9.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar the great extraction (TGE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Suplai Peredaran 999.38M 999.38M 999.38M Total Suplai 999,383,902.140937 999,383,902.140937 999,383,902.140937

Kapitalisasi Pasar the great extraction saat ini adalah $ 9.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TGE adalah 999.38M, dan total suplainya sebesar 999383902.140937. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.43K.