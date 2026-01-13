Harga The Krill Hari Ini

Harga live The Krill (KRILL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 16.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KRILL ke USD saat ini adalah $ 0 per KRILL.

The Krill saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,177.61, dengan suplai yang beredar 986.30M KRILL. Selama 24 jam terakhir, KRILL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KRILL bergerak +1.07% dalam satu jam terakhir dan +3.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Krill (KRILL)

Kapitalisasi Pasar $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Suplai Peredaran 986.30M 986.30M 986.30M Total Suplai 986,297,991.270851 986,297,991.270851 986,297,991.270851

Kapitalisasi Pasar The Krill saat ini adalah $ 9.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KRILL adalah 986.30M, dan total suplainya sebesar 986297991.270851. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.18K.