Harga The Last Job Hari Ini

Harga live The Last Job (QUIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 18.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUIT ke USD saat ini adalah -- per QUIT.

The Last Job saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 124,494, dengan suplai yang beredar 989.79M QUIT. Selama 24 jam terakhir, QUIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, QUIT bergerak +7.84% dalam satu jam terakhir dan -13.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Last Job (QUIT)

Kapitalisasi Pasar $ 124.49K$ 124.49K $ 124.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 124.49K$ 124.49K $ 124.49K Suplai Peredaran 989.79M 989.79M 989.79M Total Suplai 989,790,199.475679 989,790,199.475679 989,790,199.475679

Kapitalisasi Pasar The Last Job saat ini adalah $ 124.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUIT adalah 989.79M, dan total suplainya sebesar 989790199.475679. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 124.49K.