Harga The Momma Whale Hari Ini

Harga live The Momma Whale (MWHALE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MWHALE ke USD saat ini adalah $ 0 per MWHALE.

The Momma Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,995, dengan suplai yang beredar 987.69M MWHALE. Selama 24 jam terakhir, MWHALE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MWHALE bergerak -0.98% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Momma Whale (MWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K Suplai Peredaran 987.69M 987.69M 987.69M Total Suplai 987,687,433.296033 987,687,433.296033 987,687,433.296033

