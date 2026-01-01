BursaDEX+
Harga live The Official 89 Coin hari ini adalah 0.00006946 USD. Kapitalisasi pasar 89 adalah 63,884 USD. Lacak informasi harga aktual 89 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga The Official 89 Coin (89)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 89 ke USD:

--
----
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Official 89 Coin (89)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:23 (UTC+8)

Harga The Official 89 Coin Hari Ini

Harga live The Official 89 Coin (89) hari ini adalah $ 0.00006946, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 89 ke USD saat ini adalah $ 0.00006946 per 89.

The Official 89 Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,884, dengan suplai yang beredar 919.69M 89. Selama 24 jam terakhir, 89 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00041532, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006861.

Dalam kinerja jangka pendek, 89 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Official 89 Coin (89)

Kapitalisasi Pasar The Official 89 Coin saat ini adalah $ 63.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 89 adalah 919.69M, dan total suplainya sebesar 919691306.2381737. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.88K.

Riwayat Harga The Official 89 Coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga The Official 89 Coin (89) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Official 89 Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Official 89 Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Official 89 Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Official 89 Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Official 89 Coin

Prediksi Harga The Official 89 Coin (89) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 89 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Official 89 Coin (89) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Official 89 Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The Official 89 Coin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 89 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Official 89 Coin.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Official 89 Coin (89)

Situs Web Resmi

Tentang The Official 89 Coin

Berapa harga live saat ini dari The Official 89 Coin?

The Official 89 Coin dihargai sebesar Rp1.173313663193220000, menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar 89?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp dan Rp menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat The Official 89 Coin saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #7949, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1079124245.0249880000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 919691306.2381737 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas The Official 89 Coin?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Official 89 Coin

Perkembangan Industri Penting The Official 89 Coin (89)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi The Official 89 Coin Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.