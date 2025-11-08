Harga The Order of the Golden Bull Hari Ini

Harga live The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) hari ini adalah $ 0.00001036, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $GOLDEN ke USD saat ini adalah $ 0.00001036 per $GOLDEN.

The Order of the Golden Bull saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,356.4, dengan suplai yang beredar 999.30M $GOLDEN. Selama 24 jam terakhir, $GOLDEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00047081, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001011.

Dalam kinerja jangka pendek, $GOLDEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Kapitalisasi Pasar $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Suplai Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Total Suplai 999,298,990.0 999,298,990.0 999,298,990.0

Kapitalisasi Pasar The Order of the Golden Bull saat ini adalah $ 10.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $GOLDEN adalah 999.30M, dan total suplainya sebesar 999298990.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.36K.