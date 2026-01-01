Berapa harga real-time The Whale Queen hari ini?

Harga live The Whale Queen berada pada Rp0.75988653711200000, bergerak -53.87% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WHALEQUEEN?

WHALEQUEEN telah diperdagangkan antara Rp0.7352105063250000 dan Rp2.16929352843250000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan The Whale Queen hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WHALEQUEEN saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WHALEQUEEN menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk The Whale Queen?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp688038724.183550000, The Whale Queen berada di peringkat #8763, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WHALEQUEEN baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan The Whale Queen dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp15.37147704120600000, sementara ATL-nya adalah Rp0.7352105063250000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WHALEQUEEN?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (905438536.650095 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.