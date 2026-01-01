Harga The White Dolphin Hari Ini

Harga live The White Dolphin (WHITEDOLPHIN) hari ini adalah $ 0.00002539, dengan perubahan 4.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITEDOLPHIN ke USD saat ini adalah $ 0.00002539 per WHITEDOLPHIN.

The White Dolphin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,456, dengan suplai yang beredar 962.99M WHITEDOLPHIN. Selama 24 jam terakhir, WHITEDOLPHIN diperdagangkan antara $ 0.00002118 (low) dan $ 0.00002751 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007916, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002118.

Dalam kinerja jangka pendek, WHITEDOLPHIN bergerak -5.60% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The White Dolphin (WHITEDOLPHIN)

Kapitalisasi Pasar $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Suplai Peredaran 962.99M 962.99M 962.99M Total Suplai 962,993,175.689121 962,993,175.689121 962,993,175.689121

Kapitalisasi Pasar The White Dolphin saat ini adalah $ 24.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHITEDOLPHIN adalah 962.99M, dan total suplainya sebesar 962993175.689121. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.46K.