Berapa harga real-time The White Fish hari ini?

Harga live The White Fish berada pada Rp3.881428354859460000, bergerak 26.42% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WHITE FISH?

WHITE FISH telah diperdagangkan antara Rp1.567064620420890000 dan Rp4.069604488000440000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan The White Fish hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WHITE FISH saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WHITE FISH menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk The White Fish?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4122003264.0330540000, The White Fish berada di peringkat #5808, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WHITE FISH baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan The White Fish dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp18.208321292339010000, sementara ATL-nya adalah Rp1.159800116827620000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WHITE FISH?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999959692.350328 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.