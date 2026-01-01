BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live The White Fish hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WHITE FISH adalah 244,022 USD. Lacak informasi harga aktual WHITE FISH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live The White Fish hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WHITE FISH adalah 244,022 USD. Lacak informasi harga aktual WHITE FISH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WHITE FISH

Info Harga WHITE FISH

Penjelasan WHITE FISH

Situs Web Resmi WHITE FISH

Tokenomi WHITE FISH

Prakiraan Harga WHITE FISH

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The White Fish

Harga The White Fish (WHITE FISH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WHITE FISH ke USD:

$0.00024403
$0.00024403$0.00024403
+34.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The White Fish (WHITE FISH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:44 (UTC+8)

Harga The White Fish Hari Ini

Harga live The White Fish (WHITE FISH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 26.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHITE FISH ke USD saat ini adalah $ 0 per WHITE FISH.

The White Fish saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 244,022, dengan suplai yang beredar 999.96M WHITE FISH. Selama 24 jam terakhir, WHITE FISH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107793, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WHITE FISH bergerak -1.29% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The White Fish (WHITE FISH)

$ 244.02K
$ 244.02K$ 244.02K

--
----

$ 244.02K
$ 244.02K$ 244.02K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,692.350328
999,959,692.350328 999,959,692.350328

Kapitalisasi Pasar The White Fish saat ini adalah $ 244.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHITE FISH adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999959692.350328. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 244.02K.

Riwayat Harga The White Fish USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107793
$ 0.00107793$ 0.00107793

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

+26.42%

--

--

Riwayat Harga The White Fish (WHITE FISH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The White Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The White Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The White Fish ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The White Fish ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+26.42%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The White Fish

Prediksi Harga The White Fish (WHITE FISH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WHITE FISH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The White Fish (WHITE FISH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The White Fish berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga The White Fish yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WHITE FISH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The White Fish.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The White Fish (WHITE FISH)

Situs Web Resmi

Tentang The White Fish

Berapa harga real-time The White Fish hari ini?

Harga live The White Fish berada pada Rp3.881428354859460000, bergerak 26.42% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WHITE FISH?

WHITE FISH telah diperdagangkan antara Rp1.567064620420890000 dan Rp4.069604488000440000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan The White Fish hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WHITE FISH saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WHITE FISH menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk The White Fish?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4122003264.0330540000, The White Fish berada di peringkat #5808, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WHITE FISH baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan The White Fish dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp18.208321292339010000, sementara ATL-nya adalah Rp1.159800116827620000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WHITE FISH?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999959692.350328 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The White Fish

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:44 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The White Fish (WHITE FISH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi The White Fish Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06630
$0.06630$0.06630

+563.00%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05134
$0.05134$0.05134

+413.40%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001900
$0.00000000001900$0.00000000001900

+474.01%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010770
$0.0000010770$0.0000010770

+259.00%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001499
$0.00000001499$0.00000001499

+246.99%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.