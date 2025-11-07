BursaDEX+
Harga live Theo Short Duration US Treasury Fund hari ini adalah 1.005 USD. Lacak informasi harga aktual THBILL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THBILL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang THBILL

Info Harga THBILL

Penjelasan THBILL

Situs Web Resmi THBILL

Tokenomi THBILL

Prakiraan Harga THBILL

Harga Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Harga Live 1 THBILL ke USD:

$1.005
-0.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:03 (UTC+8)

Informasi Harga Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.001
Low 24 Jam
$ 1.013
High 24 Jam

$ 1.001
$ 1.013
$ 1.11
$ 0.906552
-0.02%

-0.12%

-0.81%

-0.81%

Harga aktual Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) adalah $1.005. Selama 24 jam terakhir, THBILL diperdagangkan antara low $ 1.001 dan high $ 1.013, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHBILL adalah $ 1.11, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.906552.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THBILL telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.12% selama 24 jam, dan -0.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 155.87M
--
$ 155.87M
155.13M
155,126,900.934354
Kapitalisasi Pasar Theo Short Duration US Treasury Fund saat ini adalah $ 155.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THBILL adalah 155.13M, dan total suplainya sebesar 155126900.934354. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.87M.

Riwayat Harga Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Theo Short Duration US Treasury Fund ke USD adalah $ -0.001280264723451.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Theo Short Duration US Treasury Fund ke USD adalah $ -0.0026663655.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Theo Short Duration US Treasury Fund ke USD adalah $ +0.0036285525.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Theo Short Duration US Treasury Fund ke USD adalah $ +0.004229334641724.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001280264723451-0.12%
30 Days$ -0.0026663655-0.26%
60 Hari$ +0.0036285525+0.36%
90 Hari$ +0.004229334641724+0.42%

Apa yang dimaksud dengan Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Berapa nilai Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Theo Short Duration US Treasury Fund.

Cek prediksi harga Theo Short Duration US Treasury Fund sekarang!

THBILL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Memahami tokenomi Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token THBILL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Berapa nilai Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) hari ini?
Harga live THBILL dalam USD adalah 1.005 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga THBILL ke USD saat ini?
Harga THBILL ke USD saat ini adalah $ 1.005. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Theo Short Duration US Treasury Fund?
Kapitalisasi pasar THBILL adalah $ 155.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar THBILL?
Suplai beredar THBILL adalah 155.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) THBILL?
THBILL mencapai harga ATH sebesar 1.11 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) THBILL?
THBILL mencapai harga ATL 0.906552 USD.
Berapa volume perdagangan THBILL?
Volume perdagangan 24 jam live THBILL adalah -- USD.
Akankah harga THBILL naik lebih tinggi tahun ini?
THBILL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga THBILL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

