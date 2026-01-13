Berapa harga saat ini dari This is fine?

Harga langsung dari This is fine (FINE) adalah Rp0.7057622461272000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi This is fine di pasar?

This is fine saat ini berada pada peringkat pasar #8620, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp703740970.004640000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari FINE?

Jumlah token yang beredar dari FINE adalah 997159263.913137 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari This is fine?

Dalam 24 jam terakhir, This is fine diperdagangkan dalam kisaran Rp0.69969841775952000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.73355479281240000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak This is fine dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

This is fine mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp133.5305538466200000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.5103722209464000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan FINE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk This is fine?

Pergeseran harga saat ini sebesar -2.43% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.