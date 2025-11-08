Harga THUG Hari Ini

Harga live THUG (THUG) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THUG ke USD saat ini adalah -- per THUG.

THUG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,438, dengan suplai yang beredar 1.00T THUG. Selama 24 jam terakhir, THUG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, THUG bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan -12.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar THUG (THUG)

Kapitalisasi Pasar $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

