Harga timmythetoaster (TIMMY)
Harga live timmythetoaster (TIMMY) hari ini adalah $ 204.33, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIMMY ke USD saat ini adalah $ 204.33 per TIMMY.
timmythetoaster saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 204,334, dengan suplai yang beredar 1000.00 TIMMY. Selama 24 jam terakhir, TIMMY diperdagangkan antara $ 196.97 (low) dan $ 213.41 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 213.41, sementara all-time low aset ini adalah $ 196.97.
Dalam kinerja jangka pendek, TIMMY bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar timmythetoaster saat ini adalah $ 204.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIMMY adalah 1000.00, dan total suplainya sebesar 999.999999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.33K.
+1.70%
-2.86%
--
--
Sepanjang hari ini, perubahan harga timmythetoaster ke USD adalah $ -6.0376272679581.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga timmythetoaster ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga timmythetoaster ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga timmythetoaster ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -6.0376272679581
|-2.86%
|30 Days
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga timmythetoaster berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga real-time timmythetoaster hari ini?
Harga live timmythetoaster berada pada Rp3463598.70289776000, bergerak -2.86% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk TIMMY?
TIMMY telah diperdagangkan antara Rp3338839.31145584000 dan Rp3617513.82168752000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan timmythetoaster hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana TIMMY saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa TIMMY menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk timmythetoaster?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3463666506.914848000, timmythetoaster berada di peringkat #5899, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami TIMMY baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan timmythetoaster dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp3617513.82168752000, sementara ATL-nya adalah Rp3338839.31145584000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar TIMMY?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (999.999999999 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
