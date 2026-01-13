Berapa harga saat ini dari TOBY?

Harga langsung dari TOBY (TBY) adalah Rp0.71505295303080000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi TOBY di pasar?

TOBY saat ini berada pada peringkat pasar #4882, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp7150731713.046840000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari TBY?

Jumlah token yang beredar dari TBY adalah 9999960120.25833 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari TOBY?

Dalam 24 jam terakhir, TOBY diperdagangkan dalam kisaran Rp0.71404203933660000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.74453793577830000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak TOBY dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

TOBY mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp19.60936686886020000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.6958455928410000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan TBY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk TOBY?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.39% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.