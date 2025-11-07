BursaDEX+
Harga live Tokenomy hari ini adalah 0.00694974 USD. Lacak informasi harga aktual TEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TEN

Info Harga TEN

Penjelasan TEN

Whitepaper TEN

Situs Web Resmi TEN

Tokenomi TEN

Prakiraan Harga TEN

Harga Tokenomy (TEN)

Harga Live 1 TEN ke USD:

$0.00694974
-0.80%1D
-0.80%1D
Grafik Harga Live Tokenomy (TEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:08:34 (UTC+8)

Informasi Harga Tokenomy (TEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00693479
$ 0.00693479$ 0.00693479
Low 24 Jam
$ 0.00720329
$ 0.00720329$ 0.00720329
High 24 Jam

$ 0.00693479
$ 0.00693479$ 0.00693479

$ 0.00720329
$ 0.00720329$ 0.00720329

$ 0.545269
$ 0.545269$ 0.545269

$ 0.00141995
$ 0.00141995$ 0.00141995

+0.02%

-0.84%

-4.40%

-4.40%

Harga aktual Tokenomy (TEN) adalah $0.00694974. Selama 24 jam terakhir, TEN diperdagangkan antara low $ 0.00693479 dan high $ 0.00720329, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTEN adalah $ 0.545269, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00141995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TEN telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -0.84% selama 24 jam, dan -4.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tokenomy (TEN)

$ 802.68K
$ 802.68K$ 802.68K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

115.50M
115.50M 115.50M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tokenomy saat ini adalah $ 802.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TEN adalah 115.50M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.39M.

Riwayat Harga Tokenomy (TEN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tokenomy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tokenomy ke USD adalah $ -0.0013054030.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tokenomy ke USD adalah $ -0.0014498526.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tokenomy ke USD adalah $ -0.001710127512814633.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.84%
30 Days$ -0.0013054030-18.78%
60 Hari$ -0.0014498526-20.86%
90 Hari$ -0.001710127512814633-19.74%

Apa yang dimaksud dengan Tokenomy (TEN)

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation.

The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users.

Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other.

Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tokenomy (TEN)

Prediksi Harga Tokenomy (USD)

Berapa nilai Tokenomy (TEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tokenomy (TEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tokenomy.

Cek prediksi harga Tokenomy sekarang!

TEN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Tokenomy (TEN)

Memahami tokenomi Tokenomy (TEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TEN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Tokenomy (TEN)

Berapa nilai Tokenomy (TEN) hari ini?
Harga live TEN dalam USD adalah 0.00694974 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TEN ke USD saat ini?
Harga TEN ke USD saat ini adalah $ 0.00694974. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tokenomy?
Kapitalisasi pasar TEN adalah $ 802.68K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TEN?
Suplai beredar TEN adalah 115.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TEN?
TEN mencapai harga ATH sebesar 0.545269 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TEN?
TEN mencapai harga ATL 0.00141995 USD.
Berapa volume perdagangan TEN?
Volume perdagangan 24 jam live TEN adalah -- USD.
Akankah harga TEN naik lebih tinggi tahun ini?
TEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

