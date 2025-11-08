Harga Toli The Trencher Hari Ini

Harga live Toli The Trencher (TOLI) hari ini adalah $ 0.00001023, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOLI ke USD saat ini adalah $ 0.00001023 per TOLI.

Toli The Trencher saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,216.92, dengan suplai yang beredar 998.42M TOLI. Selama 24 jam terakhir, TOLI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0009913, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000991.

Dalam kinerja jangka pendek, TOLI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Toli The Trencher (TOLI)

Kapitalisasi Pasar $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Suplai Peredaran 998.42M 998.42M 998.42M Total Suplai 998,424,642.767227 998,424,642.767227 998,424,642.767227

Kapitalisasi Pasar Toli The Trencher saat ini adalah $ 10.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOLI adalah 998.42M, dan total suplainya sebesar 998424642.767227. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.22K.