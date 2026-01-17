Berapa harga real-time TON Cats Jetton hari ini?

Harga live TON Cats Jetton berada pada Rp0.68827002196472000, bergerak 0.21% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk CATS?

CATS telah diperdagangkan antara Rp0.66984629102313000 dan Rp0.69114344789139000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan TON Cats Jetton hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana CATS saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa CATS menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk TON Cats Jetton?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4588776692.364735000, TON Cats Jetton berada di peringkat #5604, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami CATS baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan TON Cats Jetton dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp14.47091101681914000, sementara ATL-nya adalah Rp0.41833700991225000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar CATS?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (6666666666.0 token), kinerja kategori dalam Meme,TON Ecosystem,Cat-Themed,TON Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.