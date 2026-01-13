Harga Tonk Inu Hari Ini

Harga live Tonk Inu (TONK) hari ini adalah $ 0.00017789, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TONK ke USD saat ini adalah $ 0.00017789 per TONK.

Tonk Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,788.92, dengan suplai yang beredar 100.00M TONK. Selama 24 jam terakhir, TONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.076734, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012693.

Dalam kinerja jangka pendek, TONK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tonk Inu (TONK)

Kapitalisasi Pasar $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tonk Inu saat ini adalah $ 17.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TONK adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.79K.