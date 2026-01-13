Berapa nilai Torch of Liberty saat ini?

Torch of Liberty saat ini diperdagangkan seharga Rp368.371661413, dengan pergerakan harga sebesar -13.15% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LIBERTY hari ini, naik atau turun?

LIBERTY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).

Seberapa populer Torch of Liberty hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LIBERTY.

Apa yang membuat Torch of Liberty berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) dan dibangun di atas jaringan --, LIBERTY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LIBERTY yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Torch of Liberty sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2441.5010719, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp186.393990088, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.