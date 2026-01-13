BursaDEX+
Harga live Torch of Liberty hari ini adalah 0.02183629 USD. Kapitalisasi pasar LIBERTY adalah 21,837,487 USD. Lacak informasi harga aktual LIBERTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LIBERTY

Info Harga LIBERTY

Penjelasan LIBERTY

Situs Web Resmi LIBERTY

Tokenomi LIBERTY

Prakiraan Harga LIBERTY

Logo Torch of Liberty

Harga Torch of Liberty (LIBERTY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LIBERTY ke USD:

$0.02183629
$0.02183629
-13.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Torch of Liberty (LIBERTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:42:15 (UTC+8)

Harga Torch of Liberty Hari Ini

Harga live Torch of Liberty (LIBERTY) hari ini adalah $ 0.02183629, dengan perubahan 13.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIBERTY ke USD saat ini adalah $ 0.02183629 per LIBERTY.

Torch of Liberty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,837,487, dengan suplai yang beredar 1.00B LIBERTY. Selama 24 jam terakhir, LIBERTY diperdagangkan antara $ 0.02087619 (low) dan $ 0.02883863 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.144727, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01104904.

Dalam kinerja jangka pendek, LIBERTY bergerak +2.91% dalam satu jam terakhir dan +17.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Torch of Liberty (LIBERTY)

$ 21.84M
$ 21.84M

--
--

$ 21.84M
$ 21.84M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Torch of Liberty saat ini adalah $ 21.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIBERTY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.84M.

Riwayat Harga Torch of Liberty USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02087619
$ 0.02087619
Low 24 Jam
$ 0.02883863
$ 0.02883863
High 24 Jam

$ 0.02087619
$ 0.02087619

$ 0.02883863
$ 0.02883863

$ 0.144727
$ 0.144727

$ 0.01104904
$ 0.01104904

+2.91%

-13.15%

+17.45%

+17.45%

Riwayat Harga Torch of Liberty (LIBERTY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Torch of Liberty ke USD adalah $ -0.00330901403250717.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Torch of Liberty ke USD adalah $ +0.0083983070.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Torch of Liberty ke USD adalah $ -0.0053647659.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Torch of Liberty ke USD adalah $ -0.00908241998950193.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00330901403250717-13.15%
30 Days$ +0.0083983070+38.46%
60 Hari$ -0.0053647659-24.56%
90 Hari$ -0.00908241998950193-29.37%

Prediksi Harga untuk Torch of Liberty

Prediksi Harga Torch of Liberty (LIBERTY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LIBERTY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Torch of Liberty (LIBERTY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Torch of Liberty berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Torch of Liberty yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LIBERTY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Torch of Liberty.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Torch of Liberty (LIBERTY)

Situs Web Resmi

Tentang Torch of Liberty

Berapa nilai Torch of Liberty saat ini?

Torch of Liberty saat ini diperdagangkan seharga Rp368.371661413, dengan pergerakan harga sebesar -13.15% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LIBERTY hari ini, naik atau turun?

LIBERTY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes).

Seberapa populer Torch of Liberty hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LIBERTY.

Apa yang membuat Torch of Liberty berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) dan dibangun di atas jaringan --, LIBERTY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LIBERTY yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Torch of Liberty sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2441.5010719, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp186.393990088, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Torch of Liberty

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:42:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Torch of Liberty (LIBERTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Torch of Liberty Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

$0.00000

$0.9996

$0.01963

$0.8020

$0.6291

