Harga TORSY Hari Ini

Harga live TORSY (TORSY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TORSY ke USD saat ini adalah $ 0 per TORSY.

TORSY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,519, dengan suplai yang beredar 627.09M TORSY. Selama 24 jam terakhir, TORSY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01363953, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TORSY bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -21.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TORSY (TORSY)

Kapitalisasi Pasar $ 135.52K$ 135.52K $ 135.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 135.52K$ 135.52K $ 135.52K Suplai Peredaran 627.09M 627.09M 627.09M Total Suplai 627,094,575.8612294 627,094,575.8612294 627,094,575.8612294

Kapitalisasi Pasar TORSY saat ini adalah $ 135.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TORSY adalah 627.09M, dan total suplainya sebesar 627094575.8612294. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 135.52K.