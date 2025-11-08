Harga TosDis Hari Ini

Harga live TosDis (DIS) hari ini adalah $ 1.063, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIS ke USD saat ini adalah $ 1.063 per DIS.

TosDis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,718, dengan suplai yang beredar 75.00K DIS. Selama 24 jam terakhir, DIS diperdagangkan antara $ 1.016 (low) dan $ 1.14 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 253.52, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0094393.

Dalam kinerja jangka pendek, DIS bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +20.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TosDis (DIS)

Kapitalisasi Pasar $ 79.72K$ 79.72K $ 79.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 106.15K$ 106.15K $ 106.15K Suplai Peredaran 75.00K 75.00K 75.00K Total Suplai 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

