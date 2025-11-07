Harga Touch Grass Hari Ini

Harga live Touch Grass (TOUCHGRASS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOUCHGRASS ke USD saat ini adalah -- per TOUCHGRASS.

Touch Grass saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,257, dengan suplai yang beredar 986.49M TOUCHGRASS. Selama 24 jam terakhir, TOUCHGRASS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TOUCHGRASS bergerak +2.77% dalam satu jam terakhir dan -13.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Touch Grass (TOUCHGRASS)

Kapitalisasi Pasar $ 96.26K$ 96.26K $ 96.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 96.26K$ 96.26K $ 96.26K Suplai Peredaran 986.49M 986.49M 986.49M Total Suplai 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

