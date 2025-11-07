BursaDEX+
Harga live Tradable NA Rent Financing Platform SSTN hari ini adalah 1 USD. Lacak informasi harga aktual PC0000031 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PC0000031 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PC0000031

Info Harga PC0000031

Penjelasan PC0000031

Situs Web Resmi PC0000031

Tokenomi PC0000031

Prakiraan Harga PC0000031

Harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:33 (UTC+8)

Informasi Harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) (USD)

Harga aktual Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) adalah $1. Selama 24 jam terakhir, PC0000031 diperdagangkan antara low $ 1.0 dan high $ 1.0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPC0000031 adalah $ 189,500,000, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PC0000031 telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Kapitalisasi Pasar Tradable NA Rent Financing Platform SSTN saat ini adalah $ 189.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PC0000031 adalah 189.50M, dan total suplainya sebesar 189500000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 189.50M.

Riwayat Harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN ke USD adalah $ 0.0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0.00000000000.00%
90 Hari$ 0.00.00%

Apa yang dimaksud dengan Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (USD)

Berapa nilai Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tradable NA Rent Financing Platform SSTN.

Cek prediksi harga Tradable NA Rent Financing Platform SSTN sekarang!

PC0000031 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Memahami tokenomi Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PC0000031 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Berapa nilai Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) hari ini?
Harga live PC0000031 dalam USD adalah 1.0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PC0000031 ke USD saat ini?
Harga PC0000031 ke USD saat ini adalah $ 1.0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tradable NA Rent Financing Platform SSTN?
Kapitalisasi pasar PC0000031 adalah $ 189.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PC0000031?
Suplai beredar PC0000031 adalah 189.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PC0000031?
PC0000031 mencapai harga ATH sebesar 189,500,000 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PC0000031?
PC0000031 mencapai harga ATL 1.0 USD.
Berapa volume perdagangan PC0000031?
Volume perdagangan 24 jam live PC0000031 adalah -- USD.
Akankah harga PC0000031 naik lebih tinggi tahun ini?
PC0000031 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PC0000031 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

