Harga TRAX Hari Ini

Harga live TRAX (TRAX) hari ini adalah $ 0.00045867, dengan perubahan 1.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRAX ke USD saat ini adalah $ 0.00045867 per TRAX.

TRAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 227,502, dengan suplai yang beredar 496.00M TRAX. Selama 24 jam terakhir, TRAX diperdagangkan antara $ 0.00045011 (low) dan $ 0.00046587 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03769406, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00028527.

Dalam kinerja jangka pendek, TRAX bergerak -0.67% dalam satu jam terakhir dan +52.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TRAX (TRAX)

Kapitalisasi Pasar $ 227.50K$ 227.50K $ 227.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 458.67K$ 458.67K $ 458.67K Suplai Peredaran 496.00M 496.00M 496.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

