Harga TridentDAO Hari Ini

Harga live TridentDAO (PSI) hari ini adalah $ 0.00377508, dengan perubahan 3.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PSI ke USD saat ini adalah $ 0.00377508 per PSI.

TridentDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,919.94, dengan suplai yang beredar 2.10M PSI. Selama 24 jam terakhir, PSI diperdagangkan antara $ 0.00346811 (low) dan $ 0.00390089 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 9.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00180134.

Dalam kinerja jangka pendek, PSI bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -0.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TridentDAO (PSI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.64K$ 35.64K $ 35.64K Suplai Peredaran 2.10M 2.10M 2.10M Total Suplai 9,440,815.0 9,440,815.0 9,440,815.0

Kapitalisasi Pasar TridentDAO saat ini adalah $ 7.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PSI adalah 2.10M, dan total suplainya sebesar 9440815.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.64K.