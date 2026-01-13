Berapa nilai Tron Bull saat ini?

Tron Bull saat ini diperdagangkan seharga Rp19.085252526775725000, dengan pergerakan harga sebesar -0.24% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan BULL hari ini, naik atau turun?

BULL telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme.

Seberapa populer Tron Bull hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual BULL.

Apa yang membuat Tron Bull berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme dan dibangun di atas jaringan --, BULL menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah BULL yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Tron Bull sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2758.883306514360000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.055090061140095000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.