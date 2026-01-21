Berapa harga real-time Trove hari ini?

Harga live Trove berada pada Rp5.44839179310624000, bergerak -46.43% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk TROVE?

TROVE telah diperdagangkan antara Rp4.9479981469968000 dan Rp14.9660416717488000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Trove hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana TROVE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa TROVE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Trove?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4226919376.270192000, Trove berada di peringkat #5523, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami TROVE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Trove dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp14.9660416717488000, sementara ATL-nya adalah Rp4.9479981469968000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar TROVE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (775817402.772465 token), kinerja kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Solana Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.