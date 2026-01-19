Berapa nilai live TRUMP 47 hari ini?

Hari ini, TRUMP 47 diperdagangkan pada Rp1.27047755771150000, mengalami pergerakan harga sebesar -10.04% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil 47 saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas TRUMP 47 hari ini?

TRUMP 47 memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja 47 telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1.26540714042650000 hingga Rp1.41413938078650000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan 47 hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko TRUMP 47?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Solana Ecosystem,Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko 47 dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.