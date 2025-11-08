Harga Trump Mania Hari Ini

Harga live Trump Mania (TMANIA) hari ini adalah $ 0.00006048, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TMANIA ke USD saat ini adalah $ 0.00006048 per TMANIA.

Trump Mania saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,477, dengan suplai yang beredar 999.99M TMANIA. Selama 24 jam terakhir, TMANIA diperdagangkan antara $ 0.00005823 (low) dan $ 0.00006155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04333323, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005273.

Dalam kinerja jangka pendek, TMANIA bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -17.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trump Mania (TMANIA)

Kapitalisasi Pasar $ 60.48K$ 60.48K $ 60.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.48K$ 60.48K $ 60.48K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,992,577.0 999,992,577.0 999,992,577.0

Kapitalisasi Pasar Trump Mania saat ini adalah $ 60.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TMANIA adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999992577.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.48K.