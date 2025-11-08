Harga TruthAiSwarm Hari Ini

Harga live TruthAiSwarm (TRUTHAI) hari ini adalah $ 0.00004142, dengan perubahan 1.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRUTHAI ke USD saat ini adalah $ 0.00004142 per TRUTHAI.

TruthAiSwarm saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,565, dengan suplai yang beredar 979.30M TRUTHAI. Selama 24 jam terakhir, TRUTHAI diperdagangkan antara $ 0.00003902 (low) dan $ 0.00004116 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003831.

Dalam kinerja jangka pendek, TRUTHAI bergerak +2.74% dalam satu jam terakhir dan -39.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Kapitalisasi Pasar $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K Suplai Peredaran 979.30M 979.30M 979.30M Total Suplai 979,295,914.712274 979,295,914.712274 979,295,914.712274

