Berapa harga real-time TTAI hari ini?

Harga live TTAI berada pada Rp2.40251456016720000, bergerak 0.81% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk TTAI?

TTAI telah diperdagangkan antara Rp2.27684664108960000 dan Rp2.7862565436240000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan TTAI hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana TTAI saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa TTAI menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk TTAI?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2404704483.690000000, TTAI berada di peringkat #6531, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami TTAI baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan TTAI dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp66.73084421979480000, sementara ATL-nya adalah Rp1.78866215116080000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar TTAI?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.