Harga live Turtle on Speed hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar TURT adalah 10,754.56 USD. Lacak informasi harga aktual TURT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TURT

Info Harga TURT

Penjelasan TURT

Situs Web Resmi TURT

Tokenomi TURT

Prakiraan Harga TURT

Logo Turtle on Speed

Harga Turtle on Speed (TURT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TURT ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Turtle on Speed (TURT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:22:38 (UTC+8)

Harga Turtle on Speed Hari Ini

Harga live Turtle on Speed (TURT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TURT ke USD saat ini adalah $ 0 per TURT.

Turtle on Speed saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,754.56, dengan suplai yang beredar 998.99M TURT. Selama 24 jam terakhir, TURT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TURT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Turtle on Speed (TURT)

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

--
----

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

998.99M
998.99M 998.99M

998,994,573.557165
998,994,573.557165 998,994,573.557165

Kapitalisasi Pasar Turtle on Speed saat ini adalah $ 10.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TURT adalah 998.99M, dan total suplainya sebesar 998994573.557165. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.75K.

Riwayat Harga Turtle on Speed USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.23%

+4.23%

Riwayat Harga Turtle on Speed (TURT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Turtle on Speed ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Turtle on Speed ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Turtle on Speed ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Turtle on Speed ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-6.81%
60 Hari$ 0-7.90%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Turtle on Speed

Prediksi Harga Turtle on Speed (TURT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TURT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Turtle on Speed (TURT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Turtle on Speed berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Turtle on Speed yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga TURT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Turtle on Speed.

Sumber Daya Turtle on Speed (TURT)

Situs Web Resmi

Tentang Turtle on Speed

Berapa harga live saat ini dari Turtle on Speed?

Turtle on Speed dihargai sebesar Rp0.18143493872055000, menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar TURT?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp dan Rp menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Turtle on Speed saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #11182, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp181174831.43607040000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 998994573.557165 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Turtle on Speed?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Turtle on Speed

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:22:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Turtle on Speed (TURT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi Turtle on Speed Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.