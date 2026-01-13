Harga Turtle on Speed Hari Ini

Harga live Turtle on Speed (TURT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TURT ke USD saat ini adalah $ 0 per TURT.

Turtle on Speed saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,754.56, dengan suplai yang beredar 998.99M TURT. Selama 24 jam terakhir, TURT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TURT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Turtle on Speed (TURT)

Kapitalisasi Pasar $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.75K$ 10.75K $ 10.75K Suplai Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Total Suplai 998,994,573.557165 998,994,573.557165 998,994,573.557165

Kapitalisasi Pasar Turtle on Speed saat ini adalah $ 10.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TURT adalah 998.99M, dan total suplainya sebesar 998994573.557165. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.75K.