Harga TYBENG Hari Ini

Harga live TYBENG (TYBENG) hari ini adalah $ 0.00002178, dengan perubahan 2.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TYBENG ke USD saat ini adalah $ 0.00002178 per TYBENG.

TYBENG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,789, dengan suplai yang beredar 1.64B TYBENG. Selama 24 jam terakhir, TYBENG diperdagangkan antara $ 0.000021 (low) dan $ 0.00002223 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01557954, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001883.

Dalam kinerja jangka pendek, TYBENG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TYBENG (TYBENG)

Kapitalisasi Pasar $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.87K$ 44.87K $ 44.87K Suplai Peredaran 1.64B 1.64B 1.64B Total Suplai 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TYBENG saat ini adalah $ 35.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TYBENG adalah 1.64B, dan total suplainya sebesar 2060000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.87K.